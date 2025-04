“Ligação de energia está a ser gradual. Com a serenidade de todos, garantiremos os serviços essenciais e a normalização da situação nas próximas horas”, refere o SMS enviado pela ANEPC e confirmado à Lusa pela Proteção Civil.

O Centro de Coordenação Operacional Nacional, que integra as entidades no âmbito das operações de proteção e socorro, está a reunido desde as 13:30 na sede da ANEPC para acompanhar a situação e adotar os procedimentos necessários devido à falta de energia em Portugal Continental.

Esta reunião é presidida pelo secretário de Estado da Proteção Civil.

A REN – Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11h30 de Lisboa e ainda se mantinha pelas 20h30.