De acordo com a presidente da associação de apoio aos imigrantes daquele país, a Venexos, Aura Gonçalvez, disse à Lusa que sábado vão ocorrer ações de recolha nas freguesias de S. Jorge (Santana), Loreto (Calheta) Paróquia da Sagrada Família e Igreja do Colégio no Funchal.

Os participantes estão a ser convidados a usar camisas brancas neste dia, “esperando ser possível angariar a maior quantidade possível para ajudar as pessoas na Venezuela que estão a sofrer grandes necessidades”.

“Que o ‘Grande Chefe’ [Deus] nos ajude e toque o coração e dê coragem aos que estão a lutar para que a ajuda humanitária entre na Venezuela”, declarou a responsável.

Aura Gonçalvez destacou que o novo bispo do Funchal, que está na região há cerca de uma semana, “ofereceu-se para celebrar a missa na Igreja do Colégio e o Cónego Fiel vai preparar o altar de Santo António para as oferendas”.

Também os elementos da Venexos vão estar presentes com “os mealheiros para quem quiser contribuir para ajudar no envio dos medicamentos”.

Na Madeira, esta iniciativa acontece só no sábado, mas no domingo, “como vem sendo hábito há algum tempo, o padre Nélio Mendonça da igreja da Sagrada Família (Funchal) no último domingo de cada mês faz uma recolha por caridade pela Venezuela”.