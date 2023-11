“Não estamos apenas a fazer um anúncio, estamos a demonstrar trabalho feito, que é muito importante”, sublinhou José Manuel Bolieiro, em declarações aos jornalistas após a apresentação do projeto do novo Centro de Saúde da Ribeira Grande, na costa Norte da ilha de São Miguel.

O presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), que realizou hoje um ‘Roteiro da Saúde na Ilha de São Miguel’, destacou que a nova unidade será uma “construção de raiz” e ficará localizada perto dos Bombeiros Voluntários da cidade da Ribeira Grande, na freguesia da Conceição, num terreno “já em aquisição” e “em ótimas condições”.

“São 35 mil metros quadrados para um projeto que precisa de um espaço de ocupação coberta de cerca de 20 mil metros quadrados. Está muitíssimo bem localizado e terá valências muito significativas para os cuidados de saúde dos ribeiragrandenses e não só, porque vai ter capacidade instalada para a população da Ribeira Grande, mas também para outros concelhos limítrofes”, assinalou o chefe do executivo açoriano.

José Manuel Bolieiro realçou, ainda, que o novo Centro de Saúde da Ribeira Grande permitirá também aliviar a urgência do Hospital do Divino Espírito Santo, na cidade de Ponta Delgada.

“Aumentaremos muito a capacidade de camas para internamento, a disponibilidade para cuidados paliativos e o novo centro terá uma sala de pequenas cirurgias. Será construído num edifício de um só piso, o que também ajuda muito significativamente aos custos de manutenção e facilita a acessibilidade de todos”, acrescentou.

Segundo foi revelado na apresentação do projeto, o novo centro de saúde será financiado com verbas previstas do programa operacional Açores 2030.

José Manuel Bolieiro garantiu igualmente que o atual centro de saúde, cujas instalações estão muito degradadas, continuará a ter investimentos para manutenção.

Em declarações aos jornalistas, a secretária regional da Saúde e Desporto, Mónica Seidi, adiantou que "será razoável apontar" para o arranque do projeto do novo Centro de Saúde da Ribeira Grande "a partir do segundo semestre de 2024".

"Estas coisas não são de varinha mágica. Estamos agora a ter condições para a sua concretização e a perspetiva de um financiamento com um calendário estimado com razoabilidade para ser uma realidade no mais curto prazo de tempo possível", acrescentou o presidente do Governo Regional.

Ainda no concelho da Ribeira Grande, José Manuel Bolieiro revelou que será construído o novo Posto de Saúde da Maia, orçado em dois milhões de euros.

Já no Centro de Saúde do Nordeste, o governante inaugurou um novo aparelho de rx, investimento financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).