"No último ano, as unidades sob gestão do grupo Unisana Hospitais realizaram cerca de 130 mil consultas, 362 mil exames e cerca de cinco mil cirurgias, registando uma faturação agregada superior a 26 milhões de euros. O grupo apresenta, atualmente, uma capacidade instalada de 10 salas de bloco operatório, 79 gabinetes de consulta e 173 camas de internamento", é referido em comunicado enviado ao SAPO24.

A partir de hoje, o grupo conta com um total de cinco unidades de saúde: Unisana Hospital de Almada, Unisana Hospital do Oeste – Soerad (Torres Vedras), Hospital da Lapa (em sociedade com a Hline e em parceria com a Irmandade da Lapa – Porto), Unisana Clínica de Santarém - Centro e Unisana Clínica de Santarém - São Domingos.

"A Unisana pretende, a prazo, consolidar uma rede nacional, de identidade local, em colaboração e complementaridade com os setores público, segurador e social, para levar cuidados de saúde de qualidade a um número crescente de portugueses. Temos uma oferta alargada de cuidados de saúde hospitalar, desde consultas e exames até cirurgias e internamento, contando com uma equipa médica experiente e reconhecida nas suas áreas de especialidade", explica Eduardo Moniz, CEO da Unisana Hospitais.

Segundo informação disponibilizada, "a equipa da Unisana Hospitais conta com a colaboração de mais de 360 médicos, além de enfermeiros e outros profissionais de saúde dedicados. O grupo oferece uma vasta gama de cuidados de saúde de ambulatório, disponibilizando consultas, exames de diagnóstico e terapêutica das mais diversas especialidades médicas e cirúrgicas".

"Nas unidades hospitalares, disponibiliza ainda cuidados de saúde como atendimento urgente e atendimento permanente, para além de cirurgia e internamento", é ainda referido.