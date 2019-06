O autarca aproveitou para “juntar a equipa toda”, considerando ser “ uma boa oportunidade para mostrar aos funchalenses que o trabalho continua”.

Quanto ao novo vereador, Rúben Abreu, é um engenheiro eletrotécnico de 42 anos, que trabalhava até agora na Empresa de Eletricidade da Madeira, sendo responsável pela gestão da rede de distribuição em média e baixa tensão de toda a zona Oeste da Região Autónoma da Madeira.

O novo autarca ficará com a responsabilidade dos pelouros como os pelouros das Obras Públicas e das Águas do Funchal, que estavam até agora com Miguel Silva Gouveia.

O presidente decidiu manter a área que tem vindo a tutelar no executivo da Câmara, as Finanças, destacando que “o rigor, a transparência na Contratação Pública e a disciplina orçamental continuarão a ser marcas desta governação".

Também sustentou que a motivação é "prosseguir um extenso conjunto de projetos que estão no terreno”.

“O entusiasmo é esse, é continuar a concretizar o programa eleitoral que foi vencedor em 2017, tendo sempre em mente a melhoria da qualidade de vida dos funchalenses”, sublinhou.

O novo presidente do município funchalense destacou como áreas mais importantes para a sua equipa, entre outras, a reabilitação urbana, a sustentabilidade ambiental, as águas e saneamento, o Parque Ecológico do Funchal, as políticas sociais, a educação, e a Proteção Civil Municipal.

Paulo Cafôfo tornou-se presidente da Câmara Municipal do Funchal em 2013 pela coligação Mudança (PS/BE/PTP/PAN/PND/MPT) e foi reeleito com maioria absoluta em 2017 pela coligação Confiança (PS, BE, JPP, PDR e Nós, Cidadãos!)

Até então, o município tinha sido liderado pelo PSD, partido que governa a Madeira desde 1976.

Na passada quinta-feira, depois das eleições europeias, em que o PS perdeu em todas as 10 freguesias do Funchal, vencido pelo PSD, Paulo Cafôfo decidiu renunciar ao mandato para se dedicar à candidatura em encabeça nas legislativas regionais de 22 de setembro.

Paulo Cafôfo é candidato à presidência do Governo Regional da Madeira, tendo como principal adversário o atual chefe do executivo madeirense e líder do PSD insular, Miguel Albuquerque.