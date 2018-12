A caravana com milhares de refugiados que se instalou nos arredores de Tijuana, para tentar atravessar a fronteira para os EUA, é um dos problemas principais que Andrés Manuel Lopez Obrador (conhecido pelas suas iniciais, AMLO) terá de enfrentar no início do mandato de seis anos.

O primeiro-ministro português, António Costa, será um dos vários chefes de governo e de Estado que fazem questão de assistir ao que o novo Presidente anuncia como sendo uma “nova e arrojada” etapa política do México.

Eleito com mais de 53% dos votos como candidato por uma coligação progressista de esquerda, AMLO prometeu fortes reformas económicas no México, a partir de um plano de investimento público, e maior igualdade social, com a duplicação do valor das pensões de reforma.

As medidas económicas são aplaudidas por uma parte importante da população, mas, de acordo com as sondagens, mesmo quem votou nele mostra-se menos confortável com a posição do novo Presidente perante o problema da imigração, em que AMLO parece ter uma posição muito conservadora.