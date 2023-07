Rui Paiva é inspetor do SEF e presta serviço na Direção-Central de Investigação. Na sua agenda para o tempo que falta até se consumar a extinção do SEF está a regulamentação, por parte do Governo, da divisão e a operacionalização das tarefas policiais do SEF e que vão ser distribuídas pela PSP, GNR e Polícia Judiciária (PJ). Os inspetores do SEF serão transferidos em bloco para a PJ.

A extinção do SEF está prevista para 29 de outubro de 2023 – data em que a PSP e a GNR assumirão o controlo de fronteiras e a Polícia Judiciária as competências criminais do serviço. Durante um período transitório, porém, parte dos atuais inspetores do SEF e futuros inspetores da PJ irão continuar a trabalhar nas fronteiras, lado a lado com colegas da PSP e da GNR: clarificar o modo como as três forças irão funcionar – quem faz o quê e com que responsabilização hierárquica – é uma necessidade que o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Justiça ainda não satisfizeram.

Nas prioridades da nova direção do sindicato dos inspetores do SEF estão também as questões relacionadas com as colocações dos futuros inspetores da PJ nas localidades, as colocações nos locais onde não existem departamentos da Polícia Judiciária, a salvaguarda da antiguidade dos inspetores do SEF após a sua transição para a PJ, as questões relacionadas com os procedimentos concursais a decorrer, entre outras.