A cerimónia de posse de Paulo Duarte Sousa decorreu hoje à tarde, em Lisboa, na presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, tendo o novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) afirmado que assume as novas funções com “orgulho e sentido de responsabilidade”.

“Orgulho porque a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é uma instituição de inestimável utilidade pública e com missão de trazer bem-estar às pessoas, sobretudo as mais desprotegidas”, afirmou.

Por outro lado, disse conhecer os “desafios que a instituição enfrenta”, comprometendo-se a honrar o legado histórico e mostrar dedicação aos trabalhadores e às várias equipas.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho frisou que o economista foi a escolha do governo pela “vasta experiencia profissional, mas também com provas dadas na área social”.

Nas palavras da ministra, a instituição “inicia um novo ciclo na sua liderança”, com uma gestão mais transparente.