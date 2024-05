Maria do Rosário Ramalho falava na cerimónia da tomada de posse de Paulo Alexandre Duarte, que sucede à médica Ana Jorge, depois da polémica saída.

"O novo provedor da Santa Casa será o doutor Paulo Alexandre Sousa, economista, deputado, com experiência internacional e como experiência social, uma vez que foi vice-presidente da Cruz Vermelha", afirmou Maria do Rosário Ramalho, no final da sua intervenção na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, feito a pedido dos partidos IL e PS, por causa da situação financeira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), a internacionalização dos jogos sociais e a exoneração da Mesa da provedora Ana Jorge.

Paulo Alexandre Sousa, de 56 anos, tem formação em Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), tendo passado pela banca, nomeadamente enquanto presidente da comissão executiva do Banco Comercial e de Investimentos, S.A e pela Direção Central de Financiamento Imobiliário da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Internacionalmente, entre 2013 e 2019 representou os interesses da CGD em Moçambique, tendo sido também representante de Portugal na Comité de Assuntos Económicos, no âmbito da Federação Hipotecária Europeia.

Ainda no setor imobiliário esteve ainda à frente da gestão de um fundo de desenvolvimento urbano, tutelado pelo Instituto de Habilitação e Reabilitação Urbana e pela CGD. Tem também experiência na docência no ensino superior, áreas da Matemática, Marketing Financeiro, Gestão e Imobiliário.