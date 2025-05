“Além da solidariedade pela situação humanitária em Gaza, convergimos na importância para a solução dos dois Estados da reunião do Grupo de Madrid e da Conferência da ONU de junho”, escreveu Paulo Rangel numa publicação na conta do Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social X.

Paulo Rangel recebeu Mohammad Mustafa na embaixada de Portugal em Espanha.

A reunião acontece numa altura em que a situação humanitária na Faixa de Gaza piora de dia para dia com a intensificação dos ataques israelitas em retaliação do ataque do Hamas de 2023.

O encontro surge dias depois de o exército israelita ter disparado contra uma comitiva diplomática que incluía o embaixador português em Ramallah, na Cisjordânia, Frederico Nascimento.