No seu discurso de tomada de posse, Sousa Pereira sublinhou que “a imprevisibilidade financeira torna-se particularmente constrangedora, e é até indecorosa, quando se trata de atribuir verbas para compensar a implementação de medidas decididas pelo próprio Governo”.

Para o novo reitor, que sucede Sebastião Feyo de Azevedo, que ocupava o cargo desde 2014, “em Portugal, as universidades vivem há muito tempo uma situação de subfinanciamento e num espartilho burocrático decorrente das conhecidas debilidades do regime jurídico que regula o ensino superior”.

“O subfinanciamento crónico das instituições impede-as de promover o rejuvenescimento do corpo docente, de criar emprego científico, de realizar investimentos fundamentais para as atividades académicas e de renovar equipamentos de estudo, investigação e inovação”.

Ao subfinanciamento, observou, “acresce o não cumprimento dos pressupostos do regime fundamental, designadamente as contrapartidas financeiras para as universidades-fundação”, e “a quebra de compromissos inerentes ao regime fundacional gera desconforto e incerteza na Universidade”.

“Ora não é isso que se espera da relação de uma instituição com a tutela. O relacionamento com o Governo não pode estar inquinado pela desconfiança, nem deve assentar numa base de imprevisibilidade, nomeadamente ao nível financeiro”, vincou, acrescentando que “este é, aliás, um dos principais problemas do ensino superior em Portugal”.

Afirmando que “a política para o setor muda de legislatura em legislatura e, até durante a vigência do mesmo Governo, ocorrem alterações substantivas do quadro de funcionamento das universidades”, o 20.º reitor da UPorto criticou o facto de as instituições terem de “trabalhar numa base de grande imprevisibilidade, nomeadamente ao nível financeiro”.