A réplica ocorreu às 13h24 (10h24 em Portugal) quatro quilómetros (2,5 milhas) ao sul-sudeste da cidade de Ekinozu e já foi confirmado também pela Turquia.

Inicialmente, o Serviço Geológico dos EUA apontava para um outro sismo de magnitude 7,5 na escala de Richter, mas as autoridades turcas dizem que foi pior, concretamente de 7,7.

De acordo com relatos, este segundo forte abalo, em menos de 12 horas desde o primeiro, terá atingido também a região de Damasco, na Síria, numa extensão de 67 km, a uma profundidade de 2 km. De acordo com a Reuters, há relatos de que os tremores foram também sentidos em várias cidades do Iraque, assim como na capital da Turquia, Ancara.