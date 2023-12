Um terremoto de magnitude 6,9 foi detectado em frente à costa sul das Filipinas na madrugada (hora local) desta segunda-feira (4 de dezembro), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), sendo o mais recente de uma série de fortes tremores na área.

O último ocorreu pouco antes das 4h locais a uma profundidade de 30 km e a cerca de 72 km do município de Hinatuan, na ilha de Mindanao. Duas pessoas morreram no terremoto de magnitude 7,6 que atingiu o país no sábado.