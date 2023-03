De acordo com o serviço estatístico da UE, 2022 foi o segundo ano consecutivo de subida de novos pedidos de asilo, depois uma quebra para 417.100 em 2020, mas com valores ainda distantes dos picos de 1,2 milhões, em 2015, e de 1,1 milhões no ano seguinte, em plena crise migratória causada pela guerra civil na Síria.

A Síria mantém-se desde 2013 o principal país de origem de requerentes de asilo na UE, com 131.970 pedidos em 2022, 15% do total, seguida pelo Afeganistão, em segundo lugar pelo quarto ano consecutivo (113.495, 13% do total da UE), seguidos pela Venezuela (50.050) e a Turquia (49.720), ambos com cerca de 06% do total.