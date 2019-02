José Pedro Vasconcelos, que apresentava o “Agora nós” com Tânia Ribas de Oliveira, ganha um projeto exclusivo, que consiste num ‘talk show’, a ser transmitido à sexta-feira à noite.

O diretor de programas da RTP, José Fragoso, apresentou hoje as novidades de conteúdos para o canal 1 da estação pública, entre os quais se conta o início de um novo programa da tarde, apresentado em exclusivo por Tânia Ribas de Oliveira, e que vai substituir o “Agora nós”, que termina no final de março.

Segundo José Fragoso, este novo programa, ainda sem nome, vai decorrer em estúdio e no exterior, estando previstas deslocações a várias cidades e a divulgação de eventos culturais em todo o país, vai ter “muito humor e muitas ideais de Zé Pedro”, e tem o público mais jovem como um dos principais focos.

A RTP está também a desenhar dois novos programas de humor: “Patrulha da noite” e “Zapping”.

O primeiro é uma ideia de Eduardo Madeira, que leva à rua, sobretudo à noite, uma equipa que vai criar situações de humor, ficcionadas, nas quais podem ser bombeiros, elementos da proteção civil ou polícias, exemplificou José Fragoso.

“Zapping” é um projeto que usa o contexto da televisão, apresentando diferentes ‘sketches’ que se sucedem, como a mudança de canais televisivos, saltando de um ‘reality show’, para um programa de culinária ou para uma telenovela, explicou o diretor de programas, considerando que “o atual menu de televisão”, incluindo os canais por cabo, se prestam a isso.

Um dos principais destaques da estação na área de entretenimento é o lançamento de um novo programa de talentos, intitulado “La banda”, o nome original, ao qual deverá ser acrescentado um subtítulo do género “à procura do sonho”.

Dirigido a uma faixa etária juvenil, a partir dos 14 anos, a ideia do programa é encontrar cinco pessoas com talento musical, que no fim formem uma banda.

Este programa irá substituir “Famílias frente a frente” e será apresentado por Sílvia Alberto, tendo como elementos do júri Carolina Deslandes, Miguel Cristovinho e Manuel Moura dos Santos.

José Fragoso avançou ainda que Catarina Furtado terá um novo programa, com crianças na faixa dos quatro anos como protagonistas, e que está a ser desenhado quase de raiz com a apresentadora e com a produtora Endemol.

No último trimestre, regressa “Príncipes do nada”, no qual a mesma apresentadora se desloca a campos de refugiados por todo o mundo.

Filomena Cautela e Vasco Palmeirim ganham também, cada um deles, um novo programa, que irão acumular com os que já apresentam atualmente e que são para continuar, respetivamente “5 para a meia-noite” e “Joker”.

O apresentador Pedro Fernandes está a fazer também um programa, que se chama “Portugal mais perto” e que vai andar pelo país à procura de pontos de interesse para portugueses e para estrangeiros.