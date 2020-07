A 23 de dezembro de 2019, Vítor Henriques, membro eleito pelo PS para a Assembleia da União de Freguesias de Colmeias e Memória, no concelho de Leiria, demitiu-se. Posto isto, era preciso encontrar um substituto: no caso, o nome indicado era o de Gil Costa, mecânico, que estava na posição seguinte da lista. E foi quem tomou posse — mas era o homem "errado", conta o Público, uma vez que existem dois homens com o mesmo nome na freguesia.

Devido à evolução da pandemia, Gil Costa tomou posse apenas em maio. Numa assembleia no salão da junta, assumiu as suas funções e votou propostas. Em junho, um membro da oposição apercebeu-se do erro: o mecânico de profissão que foi empossado não era o Gil Costa — também mecânico de profissão — que estava na lista do PS para as autárquicas de 2017.

Rui Lagoa, membro do PSD, contou ao jornal como se percebeu o erro. "É uma aldeia, toda a gente se conhece", frisa, contando que o órgão tem apenas nove elementos. "O que é estranho é que ninguém detetou aquilo na assembleia" de 21 de maio, diz, referindo que não esteve nessa reunião. Além disso, não seria de todo estranho: a mulher do Gil Costa "errado" fazia parte da lista.

"Até acredito que ele não tivesse consciência. O homem estava ali um bocado constrangido. Mas se é a esposa que faz parte da lista, não é ele" que deve tomar posse, diz. De forma a que o episódio não caia no esquecimento, o PSD de Colmeias e Memória diz estar apenas aguardar a acta da última assembleia para avançar com uma queixa ao Ministério Público.

Gil Costa, em declarações ao Público, refere que não aceitou o cargo por má-fé. "Eu até achei estranho, mas percebo pouco disso. Depois comecei a aperceber-me que isso não pode ser feito assim", diz.

Por sua vez, o presidente da União de Freguesias de Colmeias e Memória, Artur Santos, explicou a confusão, referindo que "erros toda a gente comete". Afinal, havia "dois nomes iguais e são os dois mecânicos, só que um fazia parte da lista e outro não". Agora, o equívoco está explicado e tudo volta ao seu lugar: o Gil Costa que realmente fazia parte da lista já tomou posse no início deste mês.