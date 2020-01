Os dois grandes parques da capital, que no último ano acolheram os 1,4 milhões de visitantes para as comemorações, mantiveram as suas portas fechadas neste sábado, data que marca o início do Ano do Rato, o primeiro dos doze signos do zodíaco chinês.

Para reduzir o risco de contágio, as autoridades optaram por cancelar as festividades. Diferentemente dos anos anteriores, neste ano não há orquestras com tambores para assustar os maus espíritos ao fazer o maior ruído possível.

"Não parece que estamos no Ano Novo", lamenta Li, de 21 anos, diante das portas fechadas do Templo dos Lamas, onde os budistas fervorosos formam filas ao amanhecer para ser os primeiros a queimar incensos no primeiro dia do ano.

Na porta do templo, que tem uma estátua de Buda gigante na entrada, um aviso explica que o local permanecerá fechado até que o risco de contágio diminua, visando "proteger a saúde dos religiosos e dos monges".