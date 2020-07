“Dos resultados conhecidos hoje, houve um teste que deu positivo para uma criança que frequentava o infantário e que totaliza assim seis crianças infetadas”, disse à Lusa o presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Fernando Tinta Ferreira.

No âmbito do surto com origem num infantário há ainda mais sete pessoas infetadas (duas educadoras e um motorista) e quatro familiares das crianças, de acordo com o autarca.

Além deste surto há um outro detetado no lar do Montepio Rainha D. Leonor, nas Caldas da Rainha, com um total de 26 pessoas infetadas (23 utentes e três funcionários).

O lar do Montepio Rainha D. Leonor acolhe 59 idosos e emprega 50 pessoas.

Todos, utentes e funcionários, foram testados em 26 de junho e grande parte testados no dia 03 pela segunda vez, dado haver “pessoas que deram negativo no primeiro teste e passados uns dias deram positivo”, afirmou Fernando Tinta Ferreira.