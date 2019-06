Mais de 150 crianças morreram devido a uma epidemia de encefalite, no estado de Bihar, região no norte da Índia, anunciaram hoje as autoridades locais num novo balanço.

Segundo fontes oficias, o surto já causou a morte de crianças nos distritos de Bihar, com 131 a morrerem em dois hospitais de Muzaffarpur, o epicentro da epidemia. Segundo as autoridades, há mais de 700 casos detetados desde que foi declarado o surto, a 1 de junho. Devido ao agravamento da situação, o Supremo Tribunal indiano ordenou que o Governo lhe comunicasse as medidas para o combate da epidemia na região, que é assolada por altas temperaturas. As vítimas apresentam vários sintomas como febre alta, convulsões e vómitos, e na maioria dos casos a falta de tratamento imediata revela-se fatal. O responsável administrativo de Muzaffarpur iniciou uma investigação sobre uma possível negligência por parte das autoridades de saúde. Em Nova Deli, o Supremo Tribunal ordenou que o governo da região de Bihar faça um relatório sobre "as condições de higiene, sanitárias, nutricionais e das infraestruturas médicas", tal como foi indicado à agência Press Trust. Os representantes legais do estado de Bihar indicaram ao Supremo Tribunal que a crise está agora sob controlo. Na última década, 1.350 crianças morreram vítimas desta doença em Bihar.