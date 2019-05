As autoridades húngaras reviram hoje em alta o número de mortos no naufrágio do Danúbio de três para sete, enquanto prossegue a procura de desaparecidos.

"Até ao momento, há sete mortos", disse a porta-voz dos serviços de emergência, Pál Gyorfi, à comunicação social. Outras sete pessoas que tinham sido resgatadas estão hospitalizadas, acrescentou Gyorfi, em declarações transmitidas pela televisão pública M1. A televisão estatal, citando o Ministério do Interior húngaro, tinha informado que a colisão de um barco de turismo no Danúbio na quarta-feira à noite, em Budapeste, tinha provocado três mortos, estando 16 pessoas desaparecidas e tendo sido salvos 18 passageiros. A colisão ocorreu na proximidade do parlamento de Budapeste. O barco turístico "Hableány" tinha 32 turistas e dois tripulantes. Gyorfi não especificou quantas pessoas continuavam desaparecidas. Continuar a ler O Danúbio está com águas acrescidas pelas chuvas dos últimos dias, pelo que tem uma forte corrente, o que está a dificultar os trabalhos das equipas de resgate. Até ao momento, a polícia só informou que está a realizar operações de salvamento. O porta-voz da empresa proprietária do barco, a Panoráma Deck, Mihály Tóth, disse à televisão que se desconhecem as causas do acidente. "Não sabemos o que aconteceu. O barco afundou-se. Não sabemos em que estado está", adiantou. Segundo Tóth, os turistas que viajavam no barco sinistrado eram asiáticos.