Com dificuldade em falar, Jair Bolsonaro começa por "agradecer a Deus" e aos médicos e enfermeiros que o acompanharam "desde o começo". Mais tarde, agradece também "a todo o Brasil por ter colocado as pessoas certas neste dia".

Quanto ao ataque, o candidato da extrema-direita brasileira refere que, ao início, "a dor era suportável". "Parecia uma pancada na boca do estômago. Quem já levou uma bolada no futebol?", disse.

No vídeo, Bolsonaro lamentou não poder comparecer ao desfile de Sete de Setembro, na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro.

“Eu me preparava para um momento como esse porque você corre riscos. Mas, de vez em quando, a gente duvida, né? Será que o ser humano é tão mau assim? Nunca fiz mal a ninguém”, afirmou Bolsonaro, no mesmo vídeo.

Depois, com a voz cansada, Jair Bolsonaro refere vários aspetos da sua vida e mostra os elementos da sua família e amigos presentes no quarto do hospital, acrescentando que em breve vão chegar a mulher e um dos filhos. “Tem Deus e depois tem a família”, diz.

No Twitter, o deputado Flavio Bolsonaro (PSL), filho do candidato, referiu esta manhã que "Jair Bolsonaro está mais forte do que nunca e pronto para ser eleito Presidente do Brasil no 1° TURNO!", pode ler-se. "Deus acaba de nos dar mais um sinal de que o bem vencerá o mal! Obrigado a todos que nos deram força nesse momento muito difícil! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos!", continua.

De acordo com os médicos do hospital de Juiz de Fora, Jair Bolsonaro apresenta um quadro médico estável, mas não deverá receber alta hospitalar antes de uma semana.