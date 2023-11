“A obrigação primeira do CDS é garantir criar as condições para, em qualquer cenário, em quaisquer eleições, ir a votos por si, sem depender dos outros. E eu não tenho dúvida de que o CDS vai voltar à Assembleia da República no dia 10 de março”, destacou.

Em declarações à agência Lusa, o líder centrista, que se deslocou a Coimbra para inaugurar a nova sede distrital, admitiu que faria sentido o CDS/PP apresentar-se a votos com uma coligação pré-eleitoral.

“Achávamos que era importante que se abrisse um novo ciclo, que passasse por uma alternativa de centro direita. Manda a lucidez e demonstra a aritmética que uma coligação pré-eleitoral ajudaria a eleger deputados de centro direita que, não havendo essa coligação, provavelmente pela perda de votos, acabarão beneficiando o Chega, o PS, adversários que nós queremos derrotar”, acrescentou.

Segundo o presidente do CDS-PP, “todos os sinais” são no sentido de que não haverá coligação pré-eleitoral.

“A Iniciativa Liberal já declarou que não fará coligação, líderes destacados do PSD disseram mais ou menos a mesma coisa, mas para o CDS isso não é drama. O CDS está realmente preparado para ir a votos”, referiu.

Segundo Nuno Melo, nos últimos dois anos, o CDS-PP tem vindo a criar condições para regressar à Assembleia da República, “com tantos deputados quantos aqueles que os portugueses queiram dar”.

“O CDS é hoje uma causa, no sentido de que há muita gente que nos aborda na rua, com quem falamos, mensagens que recebo, que verbaliza que o CDS, de facto, faz falta na Assembleia da República, e que não foi substituído por mais ninguém”, concluiu.

Portugal vai ter Eleições Legislativas antecipadas em 10 de março de 2024, marcadas pelo Presidente da República, na sequência da demissão do primeiro-ministro.

António Costa é alvo de um inquérito no Ministério Público (MP) junto do Supremo Tribunal de Justiça, após suspeitos num processo que investiga tráfico de influências no negócio de um centro de dados em Sines terem invocado o seu nome como tendo tido intervenção para desbloquear procedimentos.

No dia da demissão, Costa recusou a prática “de qualquer ato ilícito ou censurável”.