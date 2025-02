No programa deste domingo na SIC Notícias, no horário de sempre, depois de uma nota introdutória preparada pelo canal com a participação de alguns amigos do candidato, Luís Marques Mendes começou o habitual comentário político com a promessa de falar mais em frente da candidatura à presidência.

Já a meio do comentário, destacou que "não é relevante ser o primeiro" a apresentar candidatura. "Não é o calendário que me preocupa, são as ideias", apontou. "Tomei esta decisão porque, depois da reflexão que fiz, achei que podia ser útil ao país". "Ser útil ao país foi o critério que coloquei", repetiu.

Sem adiantar o que dirá na apresentação da sua candidatura em Fafe, dia 6, destaca que parte para a corrida a Belém com três princípios: "Ambição, estabilidade e ética", áreas que depois quer desenvolver e aprofundar melhor mais em frente na campanha.

Sobre a estabilidade sublinhou que "Não podemos passar a vida em crises políticas, em dissoluções e eleições antecipadas", como é o caso da Madeira. "Temos de ter capacidade de construir pontes", aponta.

No que diz respeito a ética diz que quer ir mais longe do que se foi atualmente: "É preciso ir mais longe! Uma parte grande dos portugueses está um bocadinho farto da política, dos partidos e da classe política. Isto não é bom em termos de democracia. Não se resolve com populismo. Resolve-se é a fazer um maior apelo à ética e aprofundar e desenvolver um conjunto de decisões para que as pessoas voltem a confiar", reforça.

Questionado sobre as sondagens que o colocam atrás de Goveia e Melo responde que a decisão foi tomada com "muita ponderação" e não vai concorrer para perder. "Aquilo que é difícil para mim funciona como um estímulo e como um incentivo" e irá partir para o combate eleitoral com "humildade e determinação".

Recorde-se que Luís Marques Mendes, de 67 anos, é militante do PSD desde os 16 anos e já foi deputado, secretário de Estado, ministro e líder dos sociais-democratas entre 2005 e 2007.

Atualmente, é conselheiro de Estado escolhido pelo atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e comentador televisivo na SIC, no “Jornal da Noite”, desde 2013, espaço do qual fará a sua despedida já este domingo. Aos quase 12 anos de comentariado nesta estação soma três na TVI 24 (hoje CNN Portugal). Uma experiência semelhante à que tinha Marcelo Rebelo de Sousa quando se candidatou pela primeira vez a Belém, em outubro de 2015.

Luís Marques Mendes nasceu em Azurém, uma freguesia do concelho de Guimarães (distrito de Braga), em 5 de setembro de 1957, mas viveu boa parte da sua vida em Fafe.

De acordo com o semanário Expresso, o candidato fará a sessão pública de apresentação da sua candidatura presidencial no auditório da Misericórdia local, em Fafe, com o nome do seu pai, António Marques Mendes, fundador do PSD no distrito e ex-deputado na Assembleia da República e no Parlamento Europeu.