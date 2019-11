"No início houve uma excelente aceitação de todos. Um espaço existente foi reabilitado e tivemos a inscrição de cerca de 300 colaboradores para frequentarem aulas de grupo, que eram dadas por um ginásio, que realizou um protocolo com o CHL", explicou à Lusa um dos membros da Comissão de Humanização do CHL, Paula Melanda.

Segundo esta técnica de anatomia patológica, o objetivo inicial foi cumprido e "fidelizaram-se algumas pessoas". No entanto, aos poucos as pessoas deixaram de ir e as aulas acabaram por terminar.

"O ginásio continua com o material que foi adquirido e pode ser usado", constatou.

Paula Melanda revelou que este projeto pode voltar, embora "noutros moldes" que ainda estão a ser estudados.

Para esta técnica, o orçamento partilhado é uma forma de "não se esquecer de proporcionar bem-estar" a quem trabalha no CHL.

"Fala-se muito em humanização dos cuidados de saúde e é importante para os utentes, mas esquecemo-nos que se os profissionais também não sentirem essa humanização não a podem dar. É preciso estarmos bem para poder transmitir aos outros", sublinhou Paula Melanda.

O orçamento partilhado do CHL "Nós também participamos" tem candidaturas abertas até 31 de janeiro de 2020.