No fresco, muito explícito e cheio de cores, vê-se Leda sentada com o cisne ao colo, e o seu olhar parece dirigir-se aos que cruzavam a porta para entrar no quarto desta casa de Pompeia.

“O retrato de Leda é extremamente particular e diferente de todos os descobertos até agora noutras casas. Este mito nunca tinha sido encontrado com esta iconografia tão sensual”, afirmou Osanna.

Na mesma vivenda já havia sido encontrada uma pintura do deus da fertilidade Priapo.

O Parque Arqueológico de Pompeia avaliará com os técnicos e a direção geral de arqueologia a possibilidade de transportar o fresco para um lugar onde se “possa protegê-lo e expô-lo ao público”.