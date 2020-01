As argilas dos solos que ficaram saturados depois das chuvas de há duas semanas escorreram dos afluentes para o rio Douro, explicou Adriano Bordalo e Sá ao Jornal de Notícias.

Segundo o hidrobiólogo do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, “é ótimo” o facto de “todo esse barro” ter ido “parar ao rio”.

O fenómeno, que é natural, assegura o especialista, acabará por servir de fertilizante do rio e do mar, “enriquecendo a águas e as algas, que se vão desenvolver na primavera graças a um adubo natural”. “A sardinha vai comer essas algas e no São João vamos ter sardinha muito boa. É o ecossistema a funcionar”, acrescentou em declarações ao jornal.

A cor do rio tem despertado a curiosidade das pessoas que por lá passam e nas redes sociais a partilha de fotos vai-se multiplicando.