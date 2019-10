A capa do Público destaca na manchete a saída de Mário Draghi do BCE e no topo a presença da equipa que faz o suplemento ‘ípsilon’ na estreia europeia de ‘O Irlandês’, de Martin Scorcese”

O Jornal de Notícias dá destaque à história de um jogador de 13 anos que perdeu a memória após agressões dos colegas e à notícia segundo a qual o ministro da tutela "desautoriza Proteção Civil e manda pagar dívida aos bombeiros".

Na capa do Jornal de Negócios, a pergunta: Vem aí um novo capitalismo? A edição desta sexta-feira conta também, com o suplemento Weekend onde se destaca uma entrevista com Rui Zink que afirma: "É muito fácil ser provocador num país de choninhas".

Veja todas as capas de jornais e revistas em https://24.sapo.pt/jornais.