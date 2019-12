Xi Jinping foi acompanhado no aeroporto pelo primeiro chefe do executivo da Região Administrativa Especial de Macau [RAEM], Edmundo Ho, o chefe do Governo cessante, Chui Sai-on, e Ho Iat Seng, que tomou posse hoje.

Segundo fotografias divulgadas pelo Gabinete de Comunicação Social de Macau, Xi reuniu-se com os membros do novo Governo antes de partir.

Durante a visita de três dias, o chefe de Estado chinês enalteceu o “patriotismo” e “unidade” da sociedade local como ingredientes para o sucesso da fórmula ‘um país, dois sistemas’, numa altura de crise política na região vizinha de Hong Kong, cuja transferência de soberania do Reino Unido para a China ocorreu sob o mesmo modelo de governação, que garante autonomia ao nível dos poderes executivo, legislativo e judicial.

“O sucesso de Macau revela que a implementação da fórmula [‘um país, dois sistemas’] pode durar apenas enquanto podermos garantir que não é distorcida”, afirmou Xi Jinping, num discurso feito hoje, durante a tomada de posse do novo executivo.

“Os compatriotas de Macau têm uma tradição de patriotismo […] e consideram as questões com base no interesse da nação e de Macau”, enalteceu.