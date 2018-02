Com uma política de imigração muito restritiva, o Japão está a ser acusado de negar ajuda a quem precisa. O Executivo, por sua vez, responde com a necessidade de travar aproveitadores. Dos cerca de 20 mil pedidos de asilo efetuados em 2017 no país, apenas 20 foram aceites. A título de exemplo, Portugal atribuiu o estatuto de refugiado a pelo menos 119 cidadãos o ano passado.

AFP PHOTO / Behrouz MEHRI