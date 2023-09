A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) avisou hoje a população para adotar medidas preventivas face ao esperado agravamento do estado do tempo previsto para os próximos dias.

Quais as previsões do IPMA?

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para os próximos dias referem “períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada e ocasionalmente de granizo” em todo o continente (em especial no Norte e no Centro), ventos de 55 quilómetros por hora e rajadas até 90 quilómetros por hora, e agitação marítima com ondas até quatro metros de altura no domingo no litoral Norte e Centro.

Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Coimbra estão sob aviso amarelo até às 21:00 de hoje e entre as 09:00 e as 21:00 de sábado.

O IPMA emitiu o mesmo aviso para os distritos do Porto, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Portalegre e Braga devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, entre as 00:00 e as 21:00 de sábado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O que pode acontecer em Portugal nos próximos dias?

Segundo a Proteção Civil, podem ocorrer inundações em zonas urbanas, cheias devido ao transbordo de rios e ribeiras, deslizamentos de terras, contaminação de fontes de água potável ou arrastamento de objetos soltos e estruturas móveis para as estradas, aumentando dessa forma os riscos de acidentes de viação.

Quais os cuidados a ter?