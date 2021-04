Na Alameda D. Afonso Henriques, na Praça da Figueira ou junto da estação de Entrecampos, em Lisboa, podiam ser vistos nesta manhã alguns anúncios com a imagem gráfica da Galp. Uma leitura atenta das suas mensagens, porém, dava a entender que algo não estava certo.

Com frases como "O nosso futuro é CO2lonialismo" — denunciando o envolvimento da Galp nos projetos de exploração de gás natural em Cabo Delgado, em Moçambique — ou "Mais Lucro, Menos Pessoas" — criticando a decisão da empresa de encerrar a sua refinaria em Matosinhos — os cartazes foram uma iniciativa pensada para o Dia das Mentiras e inseriram-se numa campanha internacional.

Em comunicado enviado às redações, o coletivo ativista lisboeta Climáximo indicou que esta ação de guerrilha faz parte da iniciativa #CleanGasIsADirtyLie ("Gás limpo é uma mentira suja"), que ocorreu em 10 países europeus e que aproveita o mote do dia 1 de abril para "ajudar a indústria do gás fóssil a finalmente dizer a verdade sobre o gás ‘natural’".

Numa série de publicações feitas pela conta "Gastivists Network" na rede social Twitter, é possível ver que a ação levada a cabo em Portugal foi acompanhada pela colocação de cartazes a criticar a Shell nos Países Baixos, a Iberdrola em Espanha ou a Engie na Bélgica.

Ao SAPO24, Mariana Rodrigues, porta-voz do Climáximo, indicou que não foi o seu coletivo o responsável por esta ação, mas que se "solidariza" com a mesma, sem revelar quem foram os intervenientes, indicando apenas que "a ação é reivindicada pela campanha".

A colocação dos cartazes falsos coincide com o envio de um e-mail falso enviado em nome da Galp que informava que a empresa iria vender a participação que detém nos novos projetos de exploração de gás em Cabo Delgado.

Se por um lado, a energética já desmentiu o falso comunicado, por outro, Mariana Rodrigues nega que o seu envio tenha sido feito no âmbito do #CleanGasIsADirtyLie, apesar de estar "relacionado no conteúdo", desconhecendo também quem foram os seus autores.

A região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, tem sido alvo de instabilidade e de violência por parte de grupos insurgentes jihadistas nos últimos três anos, mas a situação agravou-se e foi mediatizada na última semana com a invasão de terroristas à vila de Palma, que resultou em várias mortes e feridos, assim como em centenas de deslocados.

Esta região, rica em gás natural, é onde estão a ser desenvolvidos vários megaprojetos de extração deste combustível fóssil, entre os quais o maior investimento privado em África, liderado pela francesa Total. A Galp detém 10% num deles, o da Área 4 da bacia do Rovuma, liderado pela petrolífera italiana Eni e a americana ExxonMobil.

Segundo a porta-voz, a colocação dos cartazes terá ocorrido para "falar sobre o facto de a Galp estar a ter uma atitude colonialista em Cabo Delgado e de não garantir transição energética nem justiça social, em particular no que toca à refinaria de Matosinhos". No entanto, defende que esta ação já tinha sido planeada de antemão para este dia e não ocorreu apenas devido aos acontecimentos mais recentes em Moçambique, aproveitando-se apenas dos mesmos para denunciar a atuação da empresa. É neste contexto que surgem as críticas do Climáximo e da ONG moçambicana Justiça Ambiental, que também assina o comunicado enviado pelo coletivo lisboeta.

"Não é possível dissociar o que se passa em Cabo Delgado do projeto de gás internacional onde a Galp tem uma participação, com parte da construção a cargo das empresas portuguesas Mota-Engil e Gabriel Couto, e o financiamento do Millenium BCP", acusa Daniel Ribeiro, ativista na organização moçambicana.

Já Mariana Rodrigues diz que o projeto de gás em causa é responsável por ter "expropriado mais de 550 famílias", que "foram completamente abandonadas e retiradas das suas terras e sem capacidade de subsistência, porque dependiam do seu terreno e dos recursos de águas". Além disso, segundo a porta-voz, estes projetos criaram "um espaço de desequilíbrio e de indignação tal que abriu espaço para o terrorismo". As acusações de "colonialismo" surgem assim porque "estamos a falar de uma empresa nacional estar numa ex-colónia portuguesa a extrair os seus recursos naturais, a expropriar as comunidades que estavam lá", explica.

Daniel Ribeiro, todavia, vai mais longe e acusa a Galp de ser conivente com atos de corrupção — referindo-se ao caso em investigação da transferência para o Governo moçambicano de 2 mil milhões de dólares pelo banco Credit Suisse e VTB bank — e de contribuir para ações que "deterioram a liberdade de imprensa, com os desaparecimentos, detenções e torturas de jornalistas que relatam sobre a indústria do gás em Cabo Delgado".

Análogas a estas críticas estão as que visam a Galp por pretender encerrar a sua refinaria em Matosinhos. A Galp anunciou em dezembro de 2020 a intenção de concentrar as suas operações de refinação e desenvolvimentos futuros no complexo de Sines e descontinuar a refinação na cidade localizada no distrito do Porto, este ano. A decisão põe em causa 500 postos de trabalho diretos e 1.000 indiretos, conforme estimativas dos sindicatos.

"A Galp fechou a refinaria de Matosinhos no âmbito de ser uma transição justa energética, mas compreendemos que a realidade é que esta refinaria será fechada por questões económicas", acusa Mariana Rodrigues, lamentando que a decisão tenha sido tomada "sem o envolvimento dos trabalhadores e sem dar uma alternativa".

Além disso, a porta-voz acusa a empresa de conduzir uma "suposta transição energética" que "não é real" pois estará apenas a deslocar a exploração de Portugal para outros países, ou seja, é feita "com base e à custa de outras pessoas noutros locais".

No comunicado conjunto, tanto a Climáximo como a Justiça Ambiental pedem à Galp para que faça uma "transição justa descolonial", o que implicaria "a saída imediata de Cabo Delgado, o seu controlo público e desmantelamento planeado, através de uma gestão democrática que envolva os trabalhadores, as comunidades afectadas pela transição e as comunidades afectadas pela crise climática e que prioritize o bem-estar e crescimento das pessoas e dos ecossistemas, em detrimento dos lucros da empresa e crescimento económico".