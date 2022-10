Sem surpresas, a proposta de Orçamento do Estado para 2023 foi hoje aprovada na generalidade. Para isso, apenas precisava de um voto do PS, que detém a maioria dos deputados na Assembleia da República. Contudo, ainda houve a ajuda extra das abstenções dos deputados únicos do PAN e do Livre.

Essa era a única incógnita, já que se sabia à partida que as bancadas do PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e BE iam votar contra.

A aprovação da proposta contrasta drasticamente com o cenário vivido há precisamente um ano, quando o anterior executivo caiu por ver chumbado o OE2022 — e António Costa lembrou-o hoje.

“Faz precisamente um ano que desta votação na generalidade resultou uma crise [política]. Felizmente, um ano depois, desta votação resulta agora um bom instrumento para enfrentar a crise que estamos a viver”, declarou o líder do executivo.

O que se segue agora?