A ausência de contagem oficial e a topografia das ruas impossibilita a contagem dos manifestantes, mas nesta 37.ª sexta-feira consecutiva de manifestações, a mobilização é semelhante à observada no auge do “Hirak”, o movimento de protesto sem precedentes de que a Argélia é palco desde 22 de fevereiro.

As ruas ao redor da Grande Poste, edifício emblemático do coração de Argel, foram o ponto de encontro para eventos semanais, são escuras e ressoam com ‘slogans’ como “A Argélia quer a sua independência”, “o povo quer a sua independência” ou “vocês venderam o país, ó traidores”, endereçado aos líderes argelinos.

A 01 de novembro de 1954, a recém-criada Frente de Libertação Nacional (FLN) desencadeou a “Revolução Argélia” e a luta armada pela independência, com uma série de ataques simultâneos ao território argelino.