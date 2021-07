Os dados, que irão ser revelados numa sessão com transmissão ‘online’, têm ainda um caráter preliminar, adiantou o INE, referindo que “a resposta expressiva pela internet contribuiu decisivamente” para que a operação do XVI Recenseamento Geral da População e VI Recenseamento Geral da Habitação - Censos 2021 “decorresse com toda a qualidade, tranquilidade e segurança”.

A fase de recolha dos Censos 2021 – executada por 15 mil pessoas – decorreu entre 05 de abril e 31 de maio e contou, segundo o INE, "com a participação empenhada da população, permitindo a conclusão da maior parte dos trabalhos apenas seis semanas depois da data do momento censitário (dia 19 de abril)”.

Sublinhando o “elevadíssimo nível de adesão por parte dos cidadãos”, o INE refere que “99,3% das respostas da população” chegaram “através de canais digitais”.

Os resultados definitivos dos Censos 2021 só deverão ser conhecidos no quarto trimestre de 2022.