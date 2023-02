No início da apresentação, Pedro Strecht começou por agradecer à Conferência Episcopal Portuguesa, que colaborou sempre com o trabalho e se faz hoje representar pelo seu Conselho Permanente. O relatório completo vai estar disponível online às 15h00.

A comissão, coordenada pelo pedopsiquiatra, aproveitou para agradecer "todos os que ousaram dar voz ao silêncio", evidenciando que "não são uma mera estatística". "Se não fosse por eles não tínhamos feito este trabalho", garantiu.

Estas são as principais conclusões:

Há 512 testemunhos validados relativos a 4.815 vítimas;

De acordo com Pedro Strecht, não é possível quantificar o número total de crimes, uma vez que há crianças que foram abusadas mais do que uma vez;

A média de idades atual das vítimas é de 52 anos, sendo mais baixa do que nos outros países;

Foram recebidos contactos de pessoas residentes em Portugal, mas também de outros países;

A maior parte das vítimas ainda hoje se identifica como católica;

Há casos em todos os distritos, mas os cinco mais relevantes são Lisboa, Porto, Braga, Santarém e Leiria;

O pico dos abusos deu-se entre 1960 e 1990, mas mais de um quarto foram registados desde 1991 até hoje;

96% dos abusadores são do sexo masculino e 77% eram padres;

Foram enviadas 25 queixas para o Ministério Público, sendo que número se explica pela maior parte das denúncias referir-se a casos prescritos ou por terem sido feitas de forma anónima;

Os cinco principais locais de ocorrência dos abusos foram seminários, igrejas internas, confessionários, sacristias e na casa do pai da vítima;

Predominam os casos de abusos continuados sobre atos únicos e isolados. O abusador está presente em proximidade com a vítima, antes, depois e durante o ato em si;

Existe um enorme impacto psicológico das vítimas que só se revela na vida adulta. Em 48% das queixas, as vítimas só revelaram os casos de abuso quando contactaram a Comissão;

A necessidade do suporte terapêutico mantém-se hoje em dia para a maioria das vítimas;

A maior percentagem das vítimas afastou-se da Igreja enquanto instituição e da prática religiosa depois do abuso;

A maior percentagem das pessoas acha que não há reparação possível, mas ao mesmo tempo aguardam um pedido de desculpa por parte da Igreja e dos abusadores;

Muitas das vítimas sugerem nas queixas formas de prevenção para os abusos sexuais;

O impacto nas vítimas e o perfil dos abusadores

De seguida, tomou a palavra o psiquiatra Daniel Sampaio para explicar as consequências psicológicas dos abusos para as vítimas. O especialista alertou para o que considera serem "números muito inquietantes" e que têm de estar presentes a todos aqueles que trabalhem com as vítimas.

São os seguintes:

Do ponto de vista da saúde mental das vítimas, esta vai ser profundamente afetada ao longo da sua vida;

Muitas vítimas tiveram sintomas psicopatológicos não detetados pelos próprios psicólogos e psiquiatras a quem recorreram. Entre os sintomas estão depressão, ansiedade, perturbações do sono, e de alimentação;

Sempre que a vítima é confrontada com situações que a fazem reviver o trauma, surge um conjunto de sintomas compatível com perturbação de stress pós-traumático;

Os episódios levaram algumas vítimas ao abuso de álcool, drogas e foram até registados casos de esquizofrenia;

As pessoas abusadoras caracterizam-se por estarem muito bem inseridas na sua comunidade, são conhecidas pela maneira como trabalham e a dedicação que têm ao trabalho.

Uma questão a ter em conta é que tipo de perturbações do desenvolvimento emocional do abusador o levam a ficar em alerta sexual perante uma criança — há ligações a abusos prévios ou ao consumo de pornografia;

Os abusadores não têm capacidade de controlar os seus impulsos e estes manifestam-se;

Há, contudo, "fatores que ultrapassam os inibidores externos", como os momentos em que é mais fácil o abuso, quando a criança está sozinha a noite num seminário, ou numa tenda ou quando não tem pessoas da família que a possam proteger.

Na maioria dos casos casos, há uma diminuição da capacidade de resistência da criança. Esta encontra-se vulnerável e dependente do abusador: ou porque é um familiar, um vizinho ou um conhecido em quem confia. Na instituição religiosa, é porque o padre "é uma figura, a voz de Deus";

Para Daniel Sampaio, é preciso "fazer uma denúncia destas situações para que a justiça possa atuar". "É fundamental. É importante que a justiça responda, porque a ideia de poder haver uma pena é um controlo externo para o comportamento abusivo, e que muitas vezes vai ser repetido", alerta.

Devido à "complexidade da personalidade dos abusadores", não há ainda "uma resposta totalmente eficaz" face às suas tendências.

O psiquiatra, todavia, alerta que, no que toca às vítimas, "não basta acompanhamento espiritual". "Estas pessoas têm de ser tratadas do ponto de vista psiquiátrico e psicológico".

O contexto

O relatório da Comissão Independente começou a ganhar corpo a partir de 11 de janeiro do ano passado, quando começou a receber testemunhos, e em menos de uma semana foram validadas 102 denúncias.

Sem querer adiantar números finais até à apresentação do relatório final, a Comissão Independente divulgou no seu último balanço público, em outubro, que já tinha registado 424 testemunhos validados, compreendendo casos de abusos ocorridos desde 1950 e vítimas entre os 15 e os 88 anos.

Os membros da comissão esclareceram logo à partida que não estava em causa uma investigação criminal, mas adiantaram que as denúncias de crimes que não tivessem prescrito seriam encaminhadas para a Justiça, o que veio a confirmar-se até junho com o envio de 17 denúncias para o Ministério Público (MP), mas em outubro foi assumido pela Procuradoria-Geral da República que dos 10 inquéritos instaurados, mais de metade (seis) já tinha sido arquivada.

O relatório já é do conhecimento da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que recebeu no domingo o documento da parte da Comissão Independente, coordenada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht.

Hoje será também conhecida a primeira reação da CEP, presidida pelo bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, e para 3 de março foi já convocada uma assembleia plenária extraordinária Conferência Episcopal para analisar o relatório.

Em paralelo, foi divulgado no início deste mês que as Comissões Diocesanas de Proteção de Menores tinham recebido até essa altura 26 participações de abusos sexuais em todo o país.

Os casos de abusos sexuais revelados ao longo de 2022 abalaram a Igreja e a própria sociedade portuguesa, à imagem do que tinha ocorrido com iniciativas similares em outros países, com alegados casos de encobrimento pela hierarquia religiosa a motivarem inúmeros pedidos de desculpa, num ano em que a Igreja se vê agora envolvida também em controvérsia, com a organização da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa.

Liderada por Pedro Strecht, a comissão independente é ainda constituída pelo psiquiatra Daniel Sampaio, pelo antigo ministro da Justiça e juiz conselheiro jubilado Álvaro Laborinho Lúcio, pela socióloga e investigadora Ana Nunes de Almeida, pela assistente social e terapeuta familiar Filipa Tavares e pela cineasta Catarina Vasconcelos.