Em comunicado, a organização informa que esta iniciativa visa destacar a importância de políticas migratórias mais abertas para a sustentabilidade económica e social do país, bem como enfatizar o tema junto aos partidos políticos e à população eleitora.

Esta publicação acontece claro no contexto das próximas eleições Legislativas de 10 de março, sendo que estas instituições consideram que as migrações podiam ter sido mais debatidas.

O desafio do “Boletim+” foi então assim analisar os programas eleitorais de cada partido e elaborar um relatório disponível nas páginas da HOM e do JRS Portugal, bem como nas suas redes sociais.

"Este documento vem, de forma objetiva, desafiar os partidos a discutirem e aprofundarem as propostas dos seus Programas Eleitorais, para que o silêncio político em torno de questões sensíveis não se torne um terreno fértil para o crescimento de discursos populistas", referem as organizações.

No âmbito da campanha “Boletim+”, a HOM conduziu um inquérito para compreender a importância atribuída às políticas migratórias pelos eleitores no momento do voto. Dos 100 inquiridos, 81% consideraram as questões migratórias relevantes ao decidir em que partido votar. Este resultado evidencia uma crescente sensibilização para o tema, especialmente entre os mais jovens e as mulheres.

O Boletim+ está disponível no site de ambas as organizações e pode ser consultado aqui.