O túnel tem o interior revestido de madeira, conta com ventilação e luz elétrica e termina quase na porta de uma agência do banco Macro, na cidade de San Isidro.

A investigação começou quando um motorista que estava com o seu veículo estacionado ouviu um barulho no chassis e observou que vinha de uma haste metálica que emergia do pavimento.

O Ministério Público ordenou a escavação que encontrou o túnel e localizou o seu início num armazém situado a cerca de 200 metros do banco, onde foram encontradas máquinas de extração e uma grande quantidade de terra removida, embora os possíveis criminosos não tenham sido encontrados.

Os investigadores calculam que a construção tenha levado de seis a nove meses, definiram o túnel como "uma obra de engenharia" e avaliaram que ele é "melhor que o de Chapo Guzmán", referindo-se ao que o líder do narcotráfico mexicano usou para fugir da prisão em 2015.

O facto lembrou o famoso "roubo do século", ocorrido em 2006 na mesma localidade, quando um grupo de criminosos, com um planeamento meticuloso, roubou milhões de dólares de um banco e escapou por um túnel. A ação deu origem a livros, séries e filmes.