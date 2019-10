2 de outubro, 15h00, no Facebook do SAPO24 e em 24.sapo.pt

A poucos dias das eleições legislativas, que escolhem os 230 deputados à Assembleia da República, o SAPO24 traz ao debate o sistema eleitoral — um dos temas mais abordados pelas participações da iniciativa Plenário.

Até à revisão de 1997 a Constituição não permitia mudar o sistema eleitoral, criado em 1975. Depois disso o tema já foi diversas vezes à Assembleia da República, mas nada mudou. O sistema em vigor tem 44 anos.

Porquê, então, discuti-lo agora? Porquê reformar o sistema eleitoral e o que tem o atual de errado? Como aproximar eleitores e deputados? O que propõem os partidos políticos nos seus programas de 2019? Que outras propostas já foram apresentadas e que modelos estão em cima da mesa? Quais as suas vantagens e limitações?

Para debater este tema, a jornalista Isabel Tavares convida o ex-líder do CDS e promotor da proposta da SEDES na Assembleia da República José Ribeiro e Castro e a professora de Direito e ex-presidente da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos Margarida Salema D'Oliveira Martins.

Na próxima quinta-feira, 3 de outubro, voltamos ao debate, desta vez moderado pela jornalista Rute Sousa Vasco, com os temas Interior e Ambiente, duas das áreas com mais destaque nesta campanha eleitoral e nas propostas enviadas pelos leitores no âmbito da iniciativa Plenário.

No dia 6 de outubro, os portugueses são chamados a escolher o governo dos próximos quatro anos e o SAPO24 vai estar a acompanhar, multiplataforma, todo o processo. O acompanhamento ao minuto arranca às 07h30 em 24.sapo.pt e, ao final da tarde, pelas 19h30, entramos em direto no Facebook numa emissão com vários painéis e convidados.

