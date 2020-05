Passa pouco das 14:00 e dezenas de pessoas estão concentradas num espaço de convívio, logo à entrada do edifício, a ver televisão, uma atividade a que a maioria não está habituada.

Num pavilhão onde deixou de haver desporto, 95 pessoas de diversas nacionalidades em situação de sem-abrigo têm agora onde dormir, fazer a higiene pessoal, acesso a cuidados de saúde, apoio social e a um conjunto de atividades desportivas e culturais.

Valéria Mendes, de 54 anos, perdeu o seu emprego como copeira. Depois, a senhoria pediu que saísse do quarto onde habitava. Procurou um assistente social, mas não conseguiu.

Até que soube da existência do centro de acolhimento de emergência para sem-abrigo, instalado temporariamente no Pavilhão do Casal Vistoso – um dos quatro que a Câmara de Lisboa já criou –, e que salvou esta cidadã a ‘recibos verdes’ de um destino quase certo: ‘cair’ na rua.

A resposta dada no Pavilhão do Casal Vistoso, na freguesia do Areeiro, pretende ser mais do que um centro de acolhimento, diz quem ali trabalha.

São até realizadas semanalmente assembleias gerais: “a pedra toque para garantir a melhoria do comportamento, a melhoria da socialização das pessoas e também para encontrarem regras que sejam aceites e assumidas por cada um e por todos”, diz à Lusa o vereador dos Direitos Sociais da Câmara de Lisboa, Manuel Grilo (BE).