Todas as ligações à praia, bem como aos espaços naturais de dunas, são feitas por esta via, “sofrendo na época balnear uma enorme pressão devido ao grande fluxo de veraneantes, o que torna esta via num espaço de certa maneira desordenado, com prejuízo para os percursos pedestres e clicáveis, sendo, por isso, necessário disciplinar todo este fluxo de pessoas”, reconhece a Câmara.

A requalificação daquela avenida tem como objetivos “promover a ligação pedonal e clarificar o corredor ciclável entre os vários quarteirões, reordenar o estacionamento e combater o estacionamento em zonas não permitidas, e evitar a "invasão abusiva" das dunas.

No que respeita aos peões, além da construção de passeios na avenida, vão ser delimitados os percursos de acesso à praia, com guardas em madeira entre a duna e os passeios e estabelecendo a ligação com passadiços.

O arruamento propriamente dito vai ser perfilado por forma a ser garantida uma via de circulação automóvel no sentido norte-sul, uma ciclovia dedicada com dois sentidos, e o estacionamento automóvel ao longo da via, paralelamente ou em espinha.

“Esta obra irá permitir que no início do verão de 2021 todos os que se desloquem à praia possam usufruir desta reabilitação urbana com melhor acessibilidade, mobilidade e segurança”, perspetiva a autarquia.