A Capela do Senhor dos Passos irá acolher a exposição que reúne esculturas de Manuel Rosa, conhecido pela sua preferência na utilização do calcário e por integrar a geração de artistas ligados à renovação da escultura em Portugal, nos anos 80 do século passado, numa mostra que resulta da parceria da Câmara de Santo Tirso com a Fundação de Serralves de quem é membro fundador, refere o comunicado da autarquia.

Em declarações à agência Lusa, o responsável pelos serviços de Cultura da autarquia do distrito do Porto, Álvaro Moreira, disse terem sido “escolhidas duas peças sem título que estarão expostas num espaço envolvente ao Museu Internacional de Escultura Contemporânea [MIEC], representando dois barcos, ambos em calcário”.

“Uma delas representa um barco segmentado em vários elementos, enquanto a segunda peça representa outro barco, também segmentado em vários elementos, acompanhado de uma espécie de três pequenos fornos, ambas produzidas em 1987″, acrescentou.

Afirmando tratarem-se de peças de grande dimensão – de seis e quatro metros, respetivamente – a sua conceção “tem a ver com arquétipos, com a arquitetura e a figura humana, com os barcos enquanto rituais de passagem”, razão pela qual se entendeu oportuno “unir esta simbologia ao religioso fazendo a exposição na capela”, disse Álvaro Moreira.