Em comunicado, a IP indicou que o auto de consignação da empreitada, que tem um investimento de 30,5 milhões de euros, decorreu hoje à tarde, na sede da empresa, em Almada, no distrito de Setúbal.

Este passo “marca o início” desta obra de requalificação, que prevê a beneficiação estrutural do IP8, ao longo de um troço com cerca de 15 quilómetros de extensão, no concelho de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, explicou a Infraestruturas de Portugal.

O troço em causa vai desde o final da A26, em Santa Margarida do Sado e a própria sede de concelho de Ferreira do Alentejo, após a rotunda com a Estrada Regional 2 (ER2).

“No âmbito da empreitada, será também construída uma nova variante a Figueira dos Cavaleiros, criando uma alternativa mais eficiente e direta à circulação rodoviária”, revelou a empresa.

Este projeto é financiado através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), indicou.

Em 07 de agosto, a IP anunciou ter procedido à contratação da Beneficiação do IP8 entre Ferreira do Alentejo e Beja, que inclui uma variante em Beringel, no concelho de Beja.

Essa obra, com 22,5 quilómetros de extensão, atinge o valor de cerca 33,6 milhões de euros, afirmou então a empresa, em comunicado enviado à agência Lusa.

O projeto vai desde a Rotunda com a ER2 em Ferreira do Alentejo e a Rotunda com o IP2 em Beja, com “a reabilitação estrutural da via”, incluindo “a construção de uma variante à localidade de Beringel, com 2,5 quilómetros de extensão”.

No mês anterior, em 08 de julho, a IP tinha anunciado a consignação de outra empreitada no IP8, dessa feita para duplicar as faixas num troço entre Sines e a A2, num investimento de 45 milhões de euros, igualmente financiada pelo PRR.