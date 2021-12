O Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, mais conhecido como Mosteiro de Odivelas, e que tem a particularidade de albergar o túmulo do rei D. Dinis, está a ser alvo desde 2019 de um conjunto de intervenções de requalificação e reabilitação.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Odivelas (distrito de Lisboa), Hugo Martins, explicou que esta intervenção visa “transformar este património num polo de conhecimento, cultura e lazer”, prevendo-se a instalação na área reabilitada de várias infraestruturas, nomeadamente um centro interpretativo, um Campus Académico e um Parque Urbano.

O projeto contempla também a construção de um grande auditório e a instalação de vários serviços municipais no Mosteiro.

Segundo Hugo Martins, este projeto deverá estar concluído no final de 2023, num investimento global de cerca de 18 milhões de euros.

O novo Centro Interpretativo do Mosteiro de Odivelas consistirá “num roteiro visitável com a integração dos espaços emblemáticos do monumento num espaço museológico, como a igreja, a sala do capítulo, os claustros, a cozinha e o refeitório das monjas.

“Pretende-se sobretudo a promoção e a valorização de todo o espaço monumental, reconhecendo o seu importante valor cultural e histórico enquanto referência identitária e evocar a história”, sublinhou o autarca.

Já o Campus Académico resulta de um protocolo entre a Câmara Municipal de Odivelas, o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), o Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo (ISCE) e o Conservatório D. Dinis, prevendo-se neste âmbito a instalação de uma residência universitária e de uma universidade sénior.

O aproveitamento de oito hectares de terreno para a construção de um Parque Urbano é outro dos destaques desta intervenção, prevendo-se um investimento nesta obra de cerca de 11 milhões de euros.

De acordo com o projeto, o futuro Parque da Cidade de Odivelas terá uma zona de restauração, um palco para eventos, piscinas, pontes suspensas, cascatas e um parque infantil.

A escolha do nome do parque decorrerá de um concurso de ideias que será lançado pela autarquia.

O Mosteiro de São Dinis e São Bernardo foi construído em 1310.

Nas instalações do Mosteiro funcionou, até ao fim do ano letivo de 2014/2015, o Instituto de Odivelas, propriedade do Ministério da Defesa, tendo depois sido transferido para Lisboa.

Em 2019, a gestão do Mosteiro passou para a Câmara Municipal de Odivelas, através de um acordo de cedência com um prazo de 50 anos e que implica um investimento previsto por parte da autarquia de cerca de 16 milhões de euros em obras de requalificação, bem como o pagamento de uma renda mensal de 23 mil euros, anualmente atualizável.