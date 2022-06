Segundo a Câmara de Lisboa, além da construção de 70 fogos no bairro Padre Cruz, o município pretende reabilitar “146 fogos dispersos geridos pela Gebalis, com previsão de conclusão de obra em 2023”.

O arranque da intervenção no bairro Padre Cruz, na freguesia lisboeta de Carnide, será assinalado, pelas 16:00, com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, acompanhado do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, para a “colocação da primeira pedra de construção de 70 fogos para realojamento e quatro espaços comerciais” neste que é um dos maiores bairros sociais da Península Ibérica.

A empreitada de edificação de 70 fogos municipais insere-se no programa de reabilitação urbana da zona de alvenarias do Bairro Padre Cruz, com um valor de adjudicação de 6,2 milhões de euros, investimento que foi aprovado no anterior executivo camarário, sob a presidência de Fernando Medina (PS).

O atual executivo municipal, sob a liderança de Carlos Moedas (PSD), vai dar continuidade ao projeto, revelando que a obra tem “um prazo de execução estimado em cerca de dois anos e meio” e que “os fogos que entrarão em construção irão acolher 70 das 260 famílias que estão por realojar no bairro”.