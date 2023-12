Numa mensagem na rede social X (antigo Twitter), Montenegro apresenta condolências ao PCP e à família da antiga deputada e dirigente comunista, cuja morte aos 82 anos foi hoje anunciada pelo Secretariado do Comité Central do PCP.

“Partilhei com ela centenas de horas de trabalho legislativo, carregadas de diferenças de opinião mas envolvidas num respeito intelectual e político únicos. A democracia é isso: Convicção e Tolerância”, defendeu Montenegro.

Odete Santos entrou na Assembleia da República em novembro de 1980, eleita pelo círculo de Setúbal, e renunciou ao mandato em abril de 2007, sendo substituída pelo deputado Bruno Dias, do mesmo círculo eleitoral.

Luís Montenegro foi pela primeira vez deputado em 2002, ficando na Assembleia da República até 2018, presidindo à bancada parlamentar social-democrata entre 2011 e 2017.

Também na rede social X, o eurodeputado e primeiro vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, manifestou o seu pesar pela morte de Odete Santos.

"Fui seu colega na Assembleia da República. Para lá das diferenças ideológicas, recordo o seu indefetível humanismo e o amor à cultura portuguesa. Uma mulher forte, sensível, admirável. Sentidos pêsames à família e ao PCP", escreveu Rangel.

A antiga deputada e dirigente comunista Odete Santos morreu aos 82 anos, anunciou hoje o Secretariado do Comité Central do PCP.

"É com profundo pesar que o Secretariado do Comité Central do Partido Comunista Português cumpre o doloroso dever de informar o falecimento de Odete Santos aos 82 anos de idade e transmite à família as suas condolências", refere uma nota hoje divulgada.

Nascida em 26 de Abril de 1941, na freguesia de Pêga, concelho da Guarda, Maria Odete Santos era advogada, aderiu ao PCP em 1974 e foi deputada à Assembleia da República entre 1980 e 2007, tendo exercido também vários cargos a nível partidário e autárquico, em Setúbal.