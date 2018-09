Em declarações aos jornalistas na sede do BE, em Lisboa, a coordenadora bloquista, Catarina Martins, sublinhou que aquele regime fez perder ao Estado 432 milhões de euros em cobrança de impostos em 2017 e que se desconhecem quaisquer vantagens para o país.

Catarina Martins disse que o Governo “já conhece a proposta do BE há mais tempo” - hoje noticiada pelo Público - e que “seria desejável que quando a proposta de Orçamento do Estado entrasse no parlamento já viesse com o fim desse benefício fiscal”.

“Se não vier com o fim deste benefício fiscal nós poderemos vir a apresentar, mas neste momento não estamos a discutir trabalho de especialidade, estamos a discutir as várias propostas que estão em cima da mesa na elaboração do próprio Orçamento do Estado”, esclareceu.

A deputada exigiu que o ministério das Finanças torne pública uma auditoria de 2015 sobre o regime fiscal para o residente não habitual que afirmou “ser muito crítica”.