Questionada sobre a dificuldade das pessoas perceberem o que é um Orçamento do Estado, a líder do BE defendeu que "as pessoas compreendem o que é ter mais salário ou menos salário, mais pensão ou menos pensão, o que é a fatura da luz ser mais cara ou mais barata".

"Os orçamentos são isso, são a decisão sobre a nossa vida. Vamos ver, eu logo à tarde tenho uma reunião com o António Costa, a ver se fazemos alguma coisa", antecipou.

Cristina Ferreira lançou depois o tema da violência doméstica, que, segundo Catarina Martins, foi o motivo pelo qual aceitou a presença no programa.

"Quando falamos sobre a vinda ao programa, a Cristina sabe que eu tenho muitas reservas, não por ter nada contra o programa, mas porque normalmente sou reservada sobre a minha vida privada, costumo mais ir a programas de informação, debate, mas quis vir porque a Cristina é a mulher com o programa mais visto deste país e que afirmou publicamente a causa de combater a violência doméstica", explicou.

Para a líder bloquista, "há muito a fazer em termos de leis em Portugal, mas é preciso mudar os comportamentos".

"Há uma parte do trabalho em que a Cristina e espaços como este acho que são essenciais. Temos de falar todos os dias para prevenir toda a violência, para pararmos com este que é o maior problema de segurança do nosso país", justificou.

Mesmo no final do programa, Cristina Ferreira quis saber o prognóstico de Catarina Martins sobre as eleições internas do PSD, mas a líder do BE escusou-se a fazer qualquer comentário.