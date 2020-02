Ao fim do dia, o PCP alterou o sentido de voto e viabilizou a proposta do PSD que atribui à FCT uma exceção da utilização condicionada das suas dotações orçamentais.

Antes dessa alteração do sentido de voto, porém, o presidente do SNESup, Gonçalo Velho, disse à Lusa estar “chocado”, considerando “inaceitáveis” as abstenções dos deputados do PCP.

“Estou completamente chocado com a abstenção do PCP. O PCP que tinha uma proposta de valorização do sistema científico tecnológico nacional e depois não concretiza uma medida que é fundamental para este mesmo sistema (descativação das verbas da FCT). Só posso supor que tenha sido um erro ou uma desconcentração no momento da votação. Isto deixa-me a mim e a todos os investigadores completamente estupefactos com esta votação do PCP”, criticou.

No comunicado, a bancada do PCP alegou que "de acordo com dados do Ministério das Finanças", a FCT "chegou ao final de 2019 com cativos zero, tendo executado por inteiro o orçamento atribuído" e recordou que as propostas que fez para o OE2020 "correspondem à generalidade das soluções reclamadas por docentes e investigadores".

Quanto à do PSD, argumentou ainda, "nada adiantava quanto às necessidades de reforço orçamental das verbas destinadas à ciência" e, por isso, optou "pela abstenção".