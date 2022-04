“O Governo entregou um Orçamento do Estado que, em larga medida, repete o mesmo diploma apresentado em outubro passado e que, já nessa altura, o Bloco de Esquerda considerou que não estava à altura das necessidades do país”, referiu Pedro Filipe Soares à agência Lusa.

De acordo com o bloquista, “meio ano depois, com o eclodir de uma guerra na Europa e o galopar da inflação, a proposta do Governo mostra-se ainda mais inaceitável por não defender os rendimentos das famílias da perda de poder de compra e do empobrecimento que o aumento do custo de vida está a causa”.

“Por isso mesmo, o Bloco de Esquerda vota contra o OE2022 na generalidade, por considerar que não responde aos problemas essenciais que o país enfrenta”, justificou.

O debate do OE2022 na generalidade decorre hoje e sexta-feira na Assembleia da República.