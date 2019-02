Uma parentalidade positiva, consciente da importância da família do sucesso escolar, informada e intencional. Comunidade Intermunicipal do Oeste (Oeste CIM) desenvolve ações de formação e atividades para técnicos, pais e crianças. Objetivo: formar melhor hoje os cidadãos de amanhã.

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (Oeste CIM) informa, em comunicado, que vai desenvolver várias atividades que visam ajudar as famílias — mais especificamente os pais — no combate ao insucesso escolar. Este projeto surge no âmbito do plano Aluno ao Centro.

Tendo em conta a importância da família na educação daqueles que serão os cidadãos de amanhã, o foco está na capacitação de equipas técnicas e na formação e apoio aos pais, respeitando as suas necessidades, tempos e dinâmicas familiares.

No que diz respeito às ações de capacitação para técnicos, o objetivo é dar ferramentas a estas equipas para que sejam capazes de desenhar projectos locais de intervenção parental que perdurem no tempo — uma vez que a intervenção parental não é rápida e de simples execução.

A par, está prevista a criação de uma plataforma de referenciação de problemas nesta área que permita um apoio contínuo a todos os atores que, ao nível local e regional, podem definir estratégias e políticas para um melhor exercício da parentalidade por parte das famílias, através de atividades adequadas às suas necessidades.

Entre as atividades previstas estão os "Sábados em família", em todos os municípios do Oeste, com recurso a jogos de tabuleiros modernos. Nestas sessões, as famílias vão, enquanto exploram as atividades, reforçar competências e trabalhar emoções — entre si e na companhia de outras famílias do seu território.

Este projeto estará em articulação com o projeto de valorização do pré-escolar, onde serão desenvolvidas sessões com pais e diversos profissionais locais, para fomento dos mesmos objetivos, isto é, apoiar o exercício de uma parentalidade mais positiva, consciente, informada e intencional entre as famílias.